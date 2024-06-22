Португалія в 1/8 фіналу: Роналду та компанія впевнено перемогли Туреччину на Євро-2024
Збірна Португалії виграла другий матч поспіль на чемпіонаті Європи у Німеччині. "Команда обраних" достроково гарантувала собі перше місце в групі та місце в 1/8 фіналу.
Туреччина – Португалія – 0:3
Голи: Бернарду Сілва, 21, Акайдін, 28 (автогол), Бруну Фернандеш, 56
У межах другого туру групового раунду чемпіонату Європи 2024 відбувся матч між національними збірними командами Туреччини та Португалії. Поєдинок приймав стадіон "Зігналь Ідуна Парк" у Дортмунді, пише 24 Канал.
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Матч за перше місце в групі
Обидві команди здобули перемоги в першому турі, тож переможець міг не лише забезпечити собі дострокове місце в плей-оф турніру, а й вийти туди з першого місця, завдяки чому отримати потенційно більш бажаного суперника в 1/8 фіналу.
Рахунок було відкрито на екваторі першого тайму. Бернарду Сілва влучно пробив в один дотик після прострілу від Мендеша, забивши дебютний гол на чемпіонатах Європи.
Турки були настільки шоковані, що довго не могли оговтатись. Як наслідок, божевільний автогол Акайдіна на 28-й хвилині, який у простій ситуації віддав неточну передачу на голкіпера у площину воріт.
На початку другого тайму рахунок став розгромним. Роналду опинився на ударній позиції після закидання з флангу від Вітіньї, проте Кріштіану вирішив не пробивати, а відкотив на Бруну Фернандеша, який поцілив у порожні ворота.
Фінальний свисток зафіксував 3:0 на користь Португалії, яка достроково забезпечила собі 1 місце в групі F. Туреччині ж для виходу в плей-оф достатньо буде не програти Чехії в заключному турі групового раунду.