Дебютний матч Сакартвело на великих турнірах: де дивитися матч Туреччина – Грузія на Євро-2024

У вівторок, 18 червня, відбудеться п'ятий ігровий день чемпіонату Європи з футболу. На німецьких стадіонах буде зіграно два останні матчі першого туру групового етапу.

Першими зіграють між собою збірні Туреччини та Грузії. Поєдинок відбудеться у Дортмунді на "Сігнал Ідуна Парк", пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Туреччина – Грузія

Ця гра стане дебютною для грузинів на великих турнірах. Вони вперше пробилися на чемпіонат Європи, перегравши у фіналі плей-оф Ліги націй збірну Греції у серії пенальті. Велика заслуга в цьому історичному успіху належить головному тренеру команди Віллі Саньолю, який очолив збірну Грузії на початку 2021 року.

Він зміг побудувати симпатичну команду, в якій головними зірками є воротар Валенсії Георгій Мамардашвілі та вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія. Зазначимо, що також за Сакартвело грають Георгій Гочолейшвілі з Шахтаря та ексгравець київського Динамо Георгій Цітаішвілі.

Туреччина ж до турніру підходить у статусі "темної конячки". Команда Вінченцо Монтелли виграла відбіркову групу, де була збірна Хорватії.

В італійського тренера досить збалансована команда з досвідченими гравцями та дуже талановитою новою генерацією турецьких футболістів, серед яких виділяється 19-річний півзахисник Реала Арда Гюлер. З урахуванням, що турнір відбувається у Німеччині, де велика діаспора турків, ця команда з шаленою підтримкою уболівальників може здивувати багатьох.

Матч цих непередбачуваних, але дуже цікавих збірних можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Він доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також поєдинок Туреччина – Грузія потрапив у список 22-х, які транслюватимуть на місцевих телеканалах Суспільного. На сайті ж 24 Каналу буде доступна текстова трансляція та огляд матчу одразу після його закінчення.

. У своїй історії майбутні суперники провели 5 очних зустрічей. Наразі перевагу має збірна Туреччини, яка здобула 3 перемоги, ще по одному разу була зафіксована нічия та звитяга грузинів.

Нагадаємо, що інший матч групи F відбудеться 18 червня о 22:00. У ньому зіркова Португалія зустрічатиметься з Чехією.