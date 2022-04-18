Тупі люди, які живуть у своєму телевізорі, – Гераскевич про повідомлення від росіян

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про повідомлення від росіян. За його словами, коментарів від представників Росії вистачає.

Гераскевич: Росіян не повинно бути у спорті

Раніше Гераскевич розкритикував російського гімнаста Івана Куляка, який з'явився із чужою олімпійською медаллю на мітингу в "Лужниках". В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу він розповів про гнівні коментарі від росіян на цей допис.

Варте уваги Спорт має нести мир та об'єднання, а росіяни несуть смерть та жах, – скелетоніст Гераскевич

"Цих коментарів вистачає, це росіяни, які б'ються в якихось конвульсіях. "Що ви робили всі ці 8 років", "де ви були", – найпоширеніші повідомлення від них. Ці люди максимально зомбовані. На мою думку, якщо росіяни в це вірять, то вони просто тупі. Ніколи не сперечайся з ідіотом – він опустить тебе до свого рівня. Тому про щось з ними говорити – сенсу нема.

Для них нормально брати чуже, та привласнювати собі якісь досягнення. Про що може йти мова, про які цінності, про які досягнення. Спорт – це не просто показати результат, це місія нести мир, об'єднання та честь. Тому атлети у будь-якій країні – це обличчя держави. Саме на них рівняється молоде покоління", – зазначив Владислав.

А якщо ці спортсмени вдягають чужі медалі, підтримують війну, що вони показують дітям? Приклад, що треба підтримувати війну та вбивати мирних людей? Таких атлетів не має бути у спорті,

– наголосив Гераскевич.

Спортсмен переконаний, що самі ж росіяни знають, що коїть їхня держава, проте все одно нічого не роблять.

"Я не можу навіть назвати їх спортсменами після цього. Гнівних коментарів вистачає. Це тупі люди, які живуть у своєму телевізорі. Та вірять у всю цю маячню, яку їм говорять. В перший час у мене були намагання щось їм донести, записував звернення. Але я впевнений, що вони бачать що відбувається у нашій країні, але все одно нічого не роблять, щоб зупинити війну", – додав скелетоніст.

Що відомо про спортсмена

Владислав Гераскевич – перший історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді.

23-річний спортсмен посів 18- ту позицію у Пекіні.

Найкращий його результат на Кубку світу – 6-те місце.