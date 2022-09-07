Після сенсації в ЛЧ: Шевченко може змінити Тухеля у тренерському кріслі Челсі

Челсі залишилось без головного тренера після стартового матчу групового раунді Ліги чемпіонів. Томас Тухель був звільнений з посади після несподіваної поразки від Динамо Загреб (1:0).

Шева може повернутись у Лондон

Серед кандидатів на заміну німецькому наставнику є Грем Поттер, який наразі очолює англійський Брайтон. Однак не лише Поттером єдиним.

До теми Не пробачать поразки від Динамо Загреб: Тухеля звільнили з посади головного тренера Челсі

Також у списку претендентів є чимало зіркових тренерських імен, серед яких є прізвище колишнього наставника збірної України Андрія Шевченка. Екснападник може знову опинитись у Челсі, але цього разу на тренерському містку "аристократів".

Хто ще у списку кандидатів

Маурісіо Почеттіно

Зінедін Зідан

Джон Террі

Марсело Б'єлса

Йоахім Льов

Начебто представники лондонського клубу вже контактували з українським фахівцем.

Кар'єра Шевченка у Челсі