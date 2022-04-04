Тренер про всю суть росіян

Маркевич наголосив, що окупантам в Україні не раді. Він не сумнівається у тому, що наші ЗСУ дадуть відсіч рашистам.

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Цю нечисть треба гнати з України. Так, дуже складно буде на півдні та на сході, проте я вірю, що українська армія може дати гідну відсіч цим нелюдям, які тільки й можуть, що вбивати мирних людей,

– сказав фахівець.

Відомий тренер прокоментував можливі наміри російської армії.

"Важко сказати, що зараз задумав ворог. Мабуть, після провалу на київському напрямку їхня головна мета – окупувати південь та схід України, але тут багато залежатиме від місцевої самооборони, бо чув, що деякі керівники наших міст стали колаборантами, і це найстрашніше. Тому я й кажу, що цю нечисть треба гнати з наших територій якнайшвидше.

Зараз увесь світ побачив суть російської людини, хоч їх і людьми назвати складно. Я не говорю про всіх, ті, хто розумний, всі чудово розуміють", – зазначив Маркевич.

Маркевич: Усе залежить від того, коли ми виженемо ворога з України

Також фахівець розповів про можливе відновлення чемпіонату України.

"Тут усе залежить від того, коли ми виженемо ворога з України. Хоча ілюзій я не маю. Якщо буде можливість восени грати в єврокубках, потрібно виходити з того, що ми зараз маємо на внутрішній арені. Але це особисто моя думка. Звичайно, дай Боже, щоб усе завершилося, якнайшвидше, тоді можливі варіанти", – додав Мирон Богданович.