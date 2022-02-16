Цю націю не зламати: спортсмени привітали українців із Днем єднання – патріотичні фото

У середу, 16 лютого, в Україні відзначають День єднання. Спортивна гордість країни привітала усіх зі особливим днем на тлі новин про можливе масштабне вторгнення російських військ в Україну.

Абраменко: Ця медаль для усієї країни

Українські спортсмени привітали українців із важливим святом не лише постами у соцмережах, а й медалями на змаганнях, повідомляє 24 канал.

Оце так Абраменко приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022 з фристайлу

Фристайліст Олександр Абраменко став автором першої нагороди України на Олімпіаді-2022. Після свого "срібла" спортсмен у коментарі НОК України зазначив, що виборов медаль для України, своїх земляків. Йому двічі приємно, що це сталось у День єднання.



Олександр Абраменко / Фото Getty Images

Магучіх: коли ми єдині – ми сильніші

Бронзова призерка Олімпіади у Токіо Ярослава Магучіх однією з перших привітала українців зі святом в інстаграмі. Дівчина виклала фото з українським прапором та своєю тренеркою Тетяною Степановою.

Для мене єдність – це підтримувати один одного у будь-якій ситуації, бути разом попри всі перешкоди та негаразди, разом йти до спільної мети. Адже, коли ми єдині – ми сильніші і здатні на більше,

– написала легкоатлетка.

Ярослава Магучіх привітала українців не лише словами. Напередодні спортсменка здобула "срібло" на престижному турнірі зі стрибків у висоту, які відбулись у Словаччині.



Магучіх із тренеркою Степановою / Фото з інстаграму легкоатлетки

Козацькому роду нема переводу

Гравці київського Динамо зняли зворушливий ролик, у якому назвали свої рідні міста. Також участь у відео взяли ексгравці "біло-синіх" Віталій Миколенко та Андрій Ярмоленко, які зараз виступають за англійські Евертон та Вест Хем відповідно.

Також доєднався помічник головного тренера хорват Огнєн Вукоєвіч.

Відеозвернення від Динамо

Сергій Стаховський, який нещодавно закінчив кар'єру професійного тенісиста, виклав у сторіс відео з авто, у якому ланцюжок із людей йде вулицями столиці України.

Тенісист додав, що нашу українську націю не здолати.

Блохіна: Підтримую усім серцем

Тренерка національної олімпійської команди з художньої гімнастики Іріші Блохіна виклала у соцмережах патріотичне фото у футболці збірної України.

З Днем Єдності, Україно! Підтримую усім серцем!,

– написала Блохіна.



Іріша Блохіна / Фото з інстаграму наставниці

На головній арені країни НСК "Олімпійський" розгорнули величезний синьо-жовтий прапор.

У своїх сторіс в інстаграмі привітали українців із Днем єднання ще багато спортсменів – Ольга Саладуха, Оксана Лівач, Олександр Зінченко, Жан Беленюк, Анна Різатдінова.