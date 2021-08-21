Ця ситуація мене обнулила, – Шевчук розповів, як сів п'яним за кермо

Колишній футболіст Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук розповів, як сів п'яним за кермо. Інцидент з ексфутболістом стався наприкінці травня 2021 року.

Шевчук: Не знаю, що в моїй голові сталося

Екстренер Олімпіка зізнався, що не зловживає алкоголем, адже швидко п'яніє. За словами В'ячеслава, він дозволяє собі іноді випити трішки вина або пива.

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"Я люблю випити вино – червоне або біле. Влітку – холодне пиво. Трішки. Я випиваю декілька келихів і я вже все", – сказав Шевчук.

В'ячеслав заявив, що не розуміє, що сталося того вечора. Ймовірно, гравець був на святкуванні 85-річчя Шахтаря.

Я не знаю, що в моїй голові сталося. Я сів п'яний за кермо і поїхав кудись там. Це взагалі не прикрашає будь-якого чоловіка. Так не можна робити. Я дуже жорстко ставлюся до таких речей і жорстко критикую,

– зазначив колишній захисник.

Наступного дня після затримання Шевчук опублікував допис у соцмережах , в якому визнав свою вину та попросив вибачення.

"Потім на наступний день я виставив пост з вибаченням, тому що так має бути. Не може людина сісти за кермо в такому стані. Для мене це був великий шок. Такий стрес, що я потім кілограм на 5 схуд", – розповів В'ячеслав.

Він зізнався, що після інциденту поїхав з родиною.

Досі я не можу зрозуміти цей момент, що сталося і як це могло статися зі мною,

– додав ексфутболіст.

На щастя, внаслідок інциденту із Шевчуком ніхто не постраждав. Футболіст розповів, як реагував на підтримку.

"Слава богу, що всі здорові. Багато говорили: "Та нічого". Я відповідав: "Ні хлопці, ви що? В такому стані взагалі не можна це робити", – розповів В'ячеслав.

Легенда Шахтаря зізнався, що через п'яну їзду покинув не тільки канали "Футбол 1/2/3", але й відмовився від участі у фільмі.

"Я пішов з каналу. Мав у фільмі зніматимуться історичному, теж закінчили проєкт. Кілька контрактів було відмінних, пропозицій. І все, я обнулився. Ця ситуація мене обнулила. Не хочу цю ситуацію більше згадувати, тому що мені настільки неприємно. Противно, соромно, кринжово дуже. Це великий урок для мене", – резюмував Шевчук.