Эта ситуация меня обнулила, – Шевчук рассказал, как сел пьяным за руль
Источник:BurBuzz
Бывший футболист Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, как сел пьяным за руль. Инцидент с экс-футболистом произошел в конце мая 2021 года.
Шевчук: Не знаю, что в моей голове произошло
Экс-тренер Олимпика признался, что не злоупотребляет алкоголем, ведь быстро пьянеет. По словам Вячеслава, он позволяет себе иногда выпить чуточку вина или пива.
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"Я люблю выпить вино – красное или белое. Летом – холодное пиво. Немножко. Я выпиваю несколько бокалов и я уже все", – сказал Шевчук.
Вячеслав заявил, что не понимает, что произошло в тот вечер. Вероятно, игрок был на праздновании 85-летия Шахтера.
Я не знаю, что произошло в моей голове. Я сел пьяный за руль и поехал куда-то там. Это вообще не красит любого мужчину. Так нельзя делать. Я очень жестко отношусь к таким вещам и жестко критикую,
– отметил бывший защитник.
"Потом на следующий день я выставил пост с извинением, потому что так должно быть. Не может человек сесть за руль в таком состоянии. Для меня это был большой шок. Такой стресс, что я потом килограмм на 5 похудел", – рассказал Вячеслав.
Он признался, что после инцидента уехал с семьей.
До сих пор я не могу понять этот момент, что произошло и как это могло произойти со мной,
– добавил экс-футболист.
К счастью, в результате инцидента с Шевчуком никто не пострадал. Футболист рассказал, как реагировал на поддержку.
"Слава богу, что все здоровы. Многие говорили: "Да ничего". Я отвечал: "Нет ребята, вы что? В таком состоянии вообще нельзя это делать", – рассказал Вячеслав.
Легенда Шахтера признался, что из-за пьяной езды покинул не только каналы "Футбол 1/2/3", но и отказался от участия в фильме.
"Я ушел с канала. Должен был в фильме сниматься, тоже закончили проект. Несколько контрактов было отличных, предложений. И все, я обнулился. Эта ситуация меня обнулила. Не хочу эту ситуацию больше вспоминать, потому что мне настолько неприятно. Противно, стыдно, очень кринжово. Это большой урок для меня", – резюмировал Шевчук.
- Инцидент с Шевчуком произошел вечером 28 мая на бульваре Леси Украинки в Киеве. Бывший футболист был за рулем автомобиля Porsche.
- Вячеслав отказался проходить тест на драгере. Экс-футболист начал толкать правоохранителей и вел себя очень странно. Поэтому его задержали.