Ця перемога для України та наших захисників, – Пустовий про тріумф над Італією на Євробаскеті

Збірна України з баскетболу здобула третю поспіль перемогу поспіль на чемпіонаті Європи. У понеділок, 5 вересня, українці тріумфували у матчі з Італією.

Емоційні слова лідера команди

Лідер збірної України з баскетболу Артем Пустовий поділився емоціями після перемоги над Італією (84:73) на Євробаскеті-2022.

До теми Збірна України здобула третю поспіль перемогу на Євробаскет-2022: взяла реванш в Італії

"Це була дуже важлива гра для нас. Ми грали в жорсткий баскетбол, особливо в захисті. Це був наш ключ до перемоги. Ми жорстко грали кожну хвилину матчу і насправді дуже хотіли перемогти", – наголосив українець.

Ми хочемо присвятити цю перемогу народу України та усім нашим солдатам, які захищають нашу державу. Слава Україні,

– сказав Пустовий.

За декілька годин до матчу з Італією стало відомо, що "синьо-жовті" вийшли в плей-офф Євробаскет-2022. Українці гарантували собі місце в першій четвірці вже після цих перших двох матчів з Естонією та Великою Британією.

Також матч запам'ятався ще одним моментом. Поєдинок розпочався за незначної переваги збірної Італії. Хоча наша команда намагалася далеко від себе не відпускати суперника. Але це не завжди вдавалося. А на початку другої чверті італійці навіть зуміли зробити ривок в +10, чим дуже розізлили наставника збірної України Айнарса Багатскіса. Настільки, що той навіть вилаявся на гравців під час тайм-ауту.