Ця нагорода для нас як золото, – Костевич про "бронзу" на Олімпіаді-2020

36-річна спортсменка прокоментувала їх виступ у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів у міксті. Олена Костевич не стримувала емоцій та щиро подякувала своєму партнеру по команді Олегу Омельчуку, який став співавтором "бронзи" у Токіо.

Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні все ж був нелегкий день – удача змінювала невдачу і навпаки. Олег – великий молодець і ця нагорода для нас дуже цінна як золото,

– сказала Костевич.

Перервала прокляття

Українка своєю нагородою перервала прокляття прапороносці. Нібито спортсмени, які несуть прапор країни на церемонії нагородження не здобуде медалей. Олена зізналась, що ніколи не вірила у такі забобони.

Мала за велику честь нести прапор своєї держави й щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни,

– розповіла українка.

Костевич подякувала усім, хто причетний до цієї бронзової нагороди. У першу чергу вона відзначила свого партнера Олега Омельчука, наставників та команду, які були поруч на цьому шляху.

"Надзвичайно вдячні всій Україні, а також моєму рідному Чернігову, за ті всі побажання успіху та слова підтримки, що продовжуємо отримувати тут в Токіо. Дуже запам’яталися настанови нашого видатного спортсмена, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки, який кілька днів тому, після моєї "дерев’яної нагороди", порадив не хвилюватися та вірити в себе. Ці слова допомогли у завоюванні цієї бронзи", – підсумувала українська спортсменка.