На думку Маркевича, через погані результати будь-якого фахівця можуть звільнити, адже "така тренерська доля".

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Також Мирон Богданович пройшовся по самій команді, назвавши приазовский клуб "нікому не потрібним" через масовий відхід футболістів. Колишній тренер збірної України вважає, що не можна досягти результату тільки з молодими футболістами, які грають дуже нестабільно, проте шанси на успіх є завжди, адже "це футбол".

"Думаю, ця команда з Маріуполя нікому не потрібна. На жаль, така тренерська доля. Коли з команди йде 8 осіб, а підкріплення немає, то і на гідний результат розраховувати складно", – заявив Маркевич.

Що відомо про Маріуполь зараз