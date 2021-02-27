Цуренко стартувала з впевненої перемоги у кваліфікації турніру в Досі

Українська тенісистка Леся Цуренко успішно стартувала у кваліфікації турніру Qatar Total Open – WTA 500 у Досі (Катар).

Цуренко перевала серію невдач

Шоста ракетка України віддала представниці Бразилії Габріелі Се лише по гейму в кожному з сетів – 6:1, 6:1.

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Тенісистки витратили на визначення найсильнішої менше години. Ніхто з суперниць не оформив жодного ейсу. Бразилійка допустила 1 подвійну помилку.

Зазначимо, що цією перемогою Цуренко додала закінчення серії поразок з 5 матчів.

У наступному колі Лесі буде протистояти 68-ма ракетка планети Катержина Сінякова. У 2018 році тенісистки зустрічалися на US Open – Леся за матч програла лише 4 гейми.