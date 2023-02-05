Вперше з 2019 року: українка Цуренко розкрила секрет свого виходу у фінал турніру у Хуахіні

Леся Цуренко вперше з 2019 року буде боротись за трофей. У півфіналі українська тенісистка здолала Б'янку Андреєску на турнірі WTA 250 у Хуахіні (Таїланд).

Стартовий сет був за українкою 5:7. У другому Цуренко взяла чотири гейми поспіль та була близька до розгромної перемоги. У представниці Канади щось пішло не так. Вона відмовилась продовжувати півфінал після чотирьох програних геймів та проблем з плечем.

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Цуренко: Я просто боролась і постійно говорила собі думати про хороше

Леся Цуренко достроково пробилась у фінал WTA 250 у Хуахіні. Це перший матч за трофей для українки з січня 2019 року. Леся багато чого пройшла до цього фіналу. Вона не могла на повну змагатись останні роки через проблеми з рукою. Однак тепер Цуренко повернулась на корт ще сильнішою.

Після Цуренко прокоментував свій вихід у фінал у Таїланді. Леся розповіла, що фізично почувається класно. Також вона відзначила свою суперницю по півфіналу.

Українка розкрила один із своїх секретів перемоги.

"Звичайно, почуваюся чудово. Я вважаю, що Б'янка – неймовірний гравець і я їй сказала про це біля сітки. Вона грає в теніс, який, як то кажуть, ви зобов'язані бачити. Вона здатна виконувати будь-які удари і безумовно доставила мені сьогодні безліч проблем. Але я просто боролася і постійно говорила собі думати про хороше, і потрібно сказати, що це працювало. На жаль, їй довелося знятися через проблеми з плечем, але я думаю, в будь-якому разі це був чудовий матч", – сказала українська тенісистка.

"Думаю у нас буде велика битва"

Саме Андреєску вибила іншу українку Марту Костюк на шляху до українського півфіналу у Хуахіні, який так і не відбувся. Цуренко помстилась на корті Б'янці за перемогу над її подругою.

Цуренко поділилась враженнями від фіналу та своєї майбутньої опонентки з Китаю Лінь Чжу.

Що я можу сказати про фінал? Чжу Лінь грає дуже здорово, у неї було кілька хороших перемог на Australian Open. Коли я дивилася сітку, то розуміла, що Чжу Лінь це одна з тих, кого можна вважати небезпечним суперником на цьому турнірі. Думаю у нас буде велика битва. Але я дуже щаслива, що зіграю у фіналі і з нетерпінням чекаю матчу,

– відповіла Леся.

Фінал між Цуренко та Чжу відбудеться 5 лютого. Орієнтовний час зустрічі 12:30 (за Києвом).

На шляху до фіналу Цуренко обіграла не лише Андреєску. Леся переграла Бонавентюр, Калінську та Марію.