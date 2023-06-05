Найкращий Ролан Гаррос в кар'єрі: травма завадила Цуренко дати бій першій ракетці світу Швьонтек

Леся вимушено завершила найкращий для себе Grand Slam в кар'єрі. Українка не змогла повноцінно зіграти з лідеркою рейтингу WTA та достроково припинила боротьбу.

Іга Швьонтек (Польща) – Леся Цуренко (Україна) 0:0 (5:1, відмова)

Цього тижня на Ролан Гаррос наступають вирішальні поєдинки. У жіночому змаганні прийняло участь шестеро українок, дві з яких дістались аж до 1/8 фіналу, пише 24 канал.

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Особливо здивувала Леся Цуренко. Тенісистка з Рівненщини в статусі андердога змогла пройти іменитих Барбору Крейчикову та Б'янку Андрееску, а між цим на відмові пройшла Лорен Девіс.

В 1/8 фіналу Лесі випала перша ракетка світу Іга Швьонтек, яка була беззаперечним фаворитом. На жаль, гра у Цуренко з самого початку пішла не за планом.

Цуренко програла чотири перші подачі. Після цього Леся зробила брейк та попросила медичну паузу. Здавалось, що українка не зможе продовжити матч.

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У підсумку Цуренко повернулась на корт, але вже через один гейм остаточно знялась із поєдинку. Попри це для Лесі Ролан Гаррос пройшов успішно, адже це її найкращий результат на ґрунтовому Grand Slam наряду з турніром 2018 року.

В свою чергу Швьонтек пройшла до чвертьфіналу, де зіграє з американкою Коко Гауфф. З українок на турнірі залишається лише Еліна Світоліна, яка завтра, 6 червня, гратиме в 1/4 фіналу проти другої ракетки світу Аріни Сабалєнка.