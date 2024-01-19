Усе ще не розуміють: Цуренко пояснила, чому не тисне руку "нейтральним" суперницям

У п'ятницю, 19 січня, Леся Цуренко зіграла матч третього кола Australian Open проти чинної чемпіонки турніру та другої ракетки світу Арини Сабалєнка. Проходження до цієї стадії турніру в Мельбурні стало повторенням особистого рекорду українки.

На жаль, їй не вдалося нав'язати боротьбу одній із фавориток Відкритого чемпіонату Австралії. Матч тривав менше, ніж годину та закінчився розгромною перемогою "нейтральної" тенісистки.

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Громадянська позиція, яка викликає повагу

Після поєдинку українська тенісистка, як і завжди, не потиснула руку суперниці з країни-посіпаки Росії. Це вже триває майже 2 роки, але ще залишаються люди, які не розуміють, чому так відбувається.

По завершенню гри Леся відповіла на декілька запитань стосовно перебігу поєдинку, після чого в неї запитали, що ж є причиною такої поведінки нашої землячки (дійсно, що ж трапилося? facepalm). Цуренко вкотре пояснила аудиторії, що війна продовжується й такими діями вона підтримує свій народ.

Вам усе ще складно це зрозуміти? Це наша національна позиція. Я можу, якщо хочете, пояснити вам, як це. Звичайно, це складно зрозуміти тим, хто не є частиною країни, яка зараз перебуває в стані війни. Мені здається, що це дуже правильний вчинок. Це ще одне нагадування про те, що в моїй країні йде війна.

Як я вже сказала, це дуже складно пояснити. Ви просто маєте відчути те, що відчуваю я. І у вас не виникне таких запитань до мене, якщо ви опинитеся на моєму місці. Знаєте, я роблю це для України та вважаю, що це правильно", – сказала Леся.

Зазначимо, що завдяки виходу до 1/16 фіналу на австралійському мейджорі Леся Цуренко має всі шанси повернутися у топ-30 світового рейтингу за підсумками турніру. Наразі в онлайн-таблиці вона посідає 28-му сходинку.