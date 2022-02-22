Анастасія Потапова – Леся Цуренко 1:0 (6:4, 2:2 відмова)

Рівно одну годину тривав поєдинок Лесі Цуренко. На жаль, українка через стан здоров'я не змогла дограти матч. Про що свідчить провалений початок поєдинку. Потапова дуже впевнено стартувала з чотирьох виграних геймів поспіль, повідомляє 24 канал.

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Тенісистка з України спробувала наздогнати суперницю, але росіянка не підпускала впритул до себе Цуренко у рахунку. У дев'ятому геймі Леся з двома брейками взяла розіграш та була близька до того, щоб зрівняти до

5:5, але не судилось.

У наступному геймі 20-річна російська тенісистка закінчила перший сет – 6:4.

Травма стала на заваді матчу

У другій партії Цуренко двічі зрівнювала рахунок. Однак при 2:2 знялась із матчу. Цуренко по ходу матчу викликала фізіотерапевта, який працював із правою рукою українки. Саме через травму Леся не змогла продовжити зустріч.

Потапова пройшла в 1/8 фіналу на відмові Цуренко. Наступною суперницею росіянки буде суперниця зі Словаччини Анна Кароліна Шмідлова.

Деталі. За неповний поєдинок Цуренко зробила 8 подвійних помилок, нуль подач на виліт та не відіграла жодного тай-брейку з 5-ти можливих.