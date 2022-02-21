Тереза Мартінцова – Еліна Світоліна 2:1 (6:7, 7:5, 7:6)

Тенісистки створили справжню драму на корті у Досі, яка тривала понад три години. На жаль, Еліна Світоліна взяла стартову партію, але не змогла пробитись у наступний раунд змагань, пише 24 канал.

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Українка класно розпочала матч із двох поспіль виграних геймів. А далі все пішло не за планом Еліни. Чешка швидко відігралась та не відпускала уперед суперницю більше, ніж на один гейм. Партія перейшла у тай-брейк, де Світоліна розгромила Мартінцову (2:7). У партії – 6:7.

У другому сеті дівчата були близькі до другого тай-брейку. Але в одинадцятому геймі Тереза з брейком повела у рахунку, а вже на своїй подачі залишила партію за собою – 7:5. Рахунок за сетами був рівний – 1:1.

Матч за драматизмом вартий фіналу

Все вирішувалось у третьому сеті. У дев'ятому геймі Світоліна мала чудовий шанс закінчити зустріч перемогою. Однак свій м'яч вона програла, хоча двічі відігрувала брейк суперниці до рівного 40:40. Тенісистки знову перевели гру у тай-брейк.

Цього разу Мартінцовій вдалось взяти реванш. Українка програла два м'яч, а от суперниця помилилась лише одного разу (7:5) – 7:6.

Деталі. За поєдинок Світоліна зробила 4 подачі на виліт, допустилась 4 помилок та відіграла 12 брейк-пойнтів із 22-х можливих.