Цуренко не втримала колосальну перевагу, поступившись Сасновіч у Мельбурні: відео

Леся Цуренко стала однією з українок, яка взяла участь на турнірі перед Australian Open-2021 для ізоляваних спортсменок. Досвідчена українка не змогла дотиснути суперницю та програла вже на старті змагань.

Джерело: 24 канал

Тенісистки провели на корті 2 години та 8 хвилин. Цуренко поступилась у трьох сетах Сасновіч.

Леся Цуренко – Олександра Сасновіч 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)

У третьому геймі українській тенісистці вдалось взяти під контроль гру. За рахунку 5:2 Цуренко програла на власній подачі, але вже у наступному геймі оформила впевнену перемогу у стартовому сеті – 6:3.

Наступна партія розпочалась для українки ідеально. Леся доволі легко довела рахунок до 4:0 та здавалось, що цей сет стане легкою здобиччю для тенісистки з України, але ж ні. Далі у зустрічі був феноменальний камбек білоруски Сасновіч та нервова гра досвідченої українки.

Олександра взяла 6 геймів поспіль – 4:6. По сетах – 1:1. Цікаво, що 3 гейми із 6-ти залишились за Сасновіч після подачі Цуренко.

У вирішальному сеті українці так і не вдалось повернути свою найкращу гру. Білоруска повела з рахунком 0:3. Лесі дещо вдалось скоротити рахунок до 3:5, але вже було занадто пізно. У підсумку – 4:6 перемога Сасновіч. Олександра змогла взяти реванш в української тенісистки за поразку у 2014 році в США.

За весь поєдинок Цуренко не подала жодного ейса. Леся також допустила аж 7 подвійних помилок на подачі. Українка реалізувала 8 із 10 брейк-пойнтів.

Леся Цуренко – Александра Сасновіч відеоогляд