Повторила особистий рекорд: Цуренко з вольової перемоги стартувала на Miami Open-2024 – відео
У вівторок, 19 березня, розпочався турнір серії WTA 1000 в Маямі. В одиночному розряді в ньому бере участь 5 українських тенісисток.
Леся Цуренко – Магда Лінетт 2:1 (2:6, 6:1, 6:4)
Леся Цуренко – єдина з наших землячок не потрапила до числа сіяних учасниць, тому стартувала на турнірі з першого кола, інші ж розпочнуть свої виступи в 1/32 фіналу. Суперницею українки стала 55 ракетка світу з Польщі Магда Лінетт, пише 24 Канал.
Читайте також Що трапилося в Маямі: у поліції повідомили деталі загадкової смерті бойфренда Сабалєнко
Це була третя очна зустріч тенісисток. Вперше вони зустрічалися ще у 2011 році. Леся здобула вольову перемогу й тепер особистий рахунок між суперницями 2:1 на користь українки.
Леся Цуренко розпочала матч з брейку, але одразу ж віддала і свою подачу, після чого суперниці взяли по гейму на своїй подачі. Далі ж полька видала хороший відрізок та впевнено забрала стартовий сет поєдинку – 2:6.
Друга партія пройшла за повної домінації української тенісистки. Леся Цуренко взяла 6 із 7 геймів та перевела матч у вирішальний третій сет, який став найнапруженішим.
Польська тенісистка змогла на старті зробити брейк і Леся поступалася з рахунком 1:3, але українка продемонструвала характер та видала серію з чотирьох виграних геймів, після чого не змогла подати на матч, але одразу зробила зустрічний брейк й закрила матч – 6:4.
Протягом матчу Леся Цуренко не зробила жодного ейса при 5 подвійних помилках, реалізувала 7 з 18 брейк-поінтів та виграла 7 із 12 геймів на своїй подачі.
Дивіться відеоогляд матчу Цуренко – Лінетт
Зазначимо, що завдяки цій перемозі українка повторила особистий рекорд на турнірі в Маямі. До цього вона двічі грала в 1/32 фіналу, але поки не долала цю стадію. У наступному раунді Леся Цуренко зустрінеться з бельгійкою Грет Міннен. Матч відбудеться 21 березня.Важливо. Уперше в історії Miami Open у другому раунді гратимуть одразу п'ять українських тенісисток.
Пари українських тенісисток в 1/32 фіналу
- Ангеліна Калініна – Каролін Возняцкі
- Дарія Севілл – Даяна Ястремська
- Леся Цуренко – Грет Міннен
- Марта Костюк – Сара Торрібес-Тормо / Аранча Рус
- Елізабетта Коччаретто / Наомі Осака – Еліна Світоліна.