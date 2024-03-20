Повторила особистий рекорд: Цуренко з вольової перемоги стартувала на Miami Open-2024 – відео

У вівторок, 19 березня, розпочався турнір серії WTA 1000 в Маямі. В одиночному розряді в ньому бере участь 5 українських тенісисток.

Леся Цуренко – Магда Лінетт 2:1 (2:6, 6:1, 6:4)

Леся Цуренко – єдина з наших землячок не потрапила до числа сіяних учасниць, тому стартувала на турнірі з першого кола, інші ж розпочнуть свої виступи в 1/32 фіналу. Суперницею українки стала 55 ракетка світу з Польщі Магда Лінетт, пише 24 Канал.

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Це була третя очна зустріч тенісисток. Вперше вони зустрічалися ще у 2011 році. Леся здобула вольову перемогу й тепер особистий рахунок між суперницями 2:1 на користь українки.

Леся Цуренко розпочала матч з брейку, але одразу ж віддала і свою подачу, після чого суперниці взяли по гейму на своїй подачі. Далі ж полька видала хороший відрізок та впевнено забрала стартовий сет поєдинку – 2:6.

Друга партія пройшла за повної домінації української тенісистки. Леся Цуренко взяла 6 із 7 геймів та перевела матч у вирішальний третій сет, який став найнапруженішим.

Польська тенісистка змогла на старті зробити брейк і Леся поступалася з рахунком 1:3, але українка продемонструвала характер та видала серію з чотирьох виграних геймів, після чого не змогла подати на матч, але одразу зробила зустрічний брейк й закрила матч – 6:4.

Протягом матчу Леся Цуренко не зробила жодного ейса при 5 подвійних помилках, реалізувала 7 з 18 брейк-поінтів та виграла 7 із 12 геймів на своїй подачі.

Дивіться відеоогляд матчу Цуренко – Лінетт

Зазначимо, що завдяки цій перемозі українка повторила особистий рекорд на турнірі в Маямі. До цього вона двічі грала в 1/32 фіналу, але поки не долала цю стадію. У наступному раунді Леся Цуренко зустрінеться з бельгійкою Грет Міннен. Матч відбудеться 21 березня.

Пари українських тенісисток в 1/32 фіналу

Ангеліна Калініна – Каролін Возняцкі

Дарія Севілл – Даяна Ястремська

Леся Цуренко – Грет Міннен

Марта Костюк – Сара Торрібес-Тормо / Аранча Рус

Елізабетта Коччаретто / Наомі Осака – Еліна Світоліна.

. Уперше в історії Miami Open у другому раунді гратимуть одразу п'ять українських тенісисток.