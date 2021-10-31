Цукерочка, а не передача: асист українця Соболя допоміг Брюгге перемогти у Бельгії – відео

Брюгге 30 жовтня зіграв на виїзді проти Сент-Трюйдена у рамках 13 туру чемпіонату Бельгії. Українець Едуард Соболь відзначився асистом.

Третій асист у новому сезоні

Команди видали результативний матч, у якому було забито три голи. Вже на першій хвилині гості розмочили нулі на табло. Голом у складі Брюгге відзначився Бас Дост.

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Ще до перерви господарі зрівняли цифри на табло. Після відпочинку Брюгге знову швидко вдалось вийти вперед у поєдинку. Участь у гольовій атаці взяв український захисник Едуард Соболь. Футболіст зробив ідеальну передачу у штрафний суперника прямо на голову Доста. Гравець оформив дубль у грі.

У підсумку – 1:2 перемога Брюгге.

Соболь провів на полі увесь матч. У новому сезоні гравець збірної України відіграв за бельгійський клуб 14 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився одним голом та зробив три результативні передачі.

Брюгге після виїзної звитяги лідирує у чемпіонаті, у команди 26 очок. Найближчий конкурент, яким є Сент-Жиллуаз, поступається лише одним пунктом, але має у своєму активі ще один матч у запасі.

Як Соболь асистував у грі зі Сент-Трюйденом: відео