Сербська Црвена Звєзда презентувала ігрові комплекти форми на новий сезон-2023/2024. Уболівальники команди не вподобали нову форму та порівняли її з російським клубом.

Серби не стали кардинально змінювати кольори своїх нових ігрових комплектів від технічного спонсора Macron. На домашні матчі футболісти Црвени Звєзди виходитимуть у червоно-білих у смугу кольорах.

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Нова форма Црвени Звєзди / Фото сербського клубу

Щодо виїзного комплекту форми, то тут Црвена Звєзда додала більше елементів. Форма синього кольору із гербом Белграда, звідки й сам клуб, та лінією життя (внизу футболки).



Виїзна форма Црвени Звєзди / Клубе фото

Презентував скандальний клуб й резервний варіант – біло-синій із червоними вставками.



Резервна форма Црвени Звєзди / Фото сербського клубу

Нижче грудей на усіх трьох ігрових комплектах набитий великими літерами назва їх спонсора – "Газпром". Црвена Звєзда продовжує співпрацю з російською компанією, яка фінансує війну Росії в Україні, вбивства мирного українського народу та руйнування української інфраструктури.

Сербський клуб не боїться зруйнувати свою репутацію, хоча Сербія – міцний партнер Росії.

Сербія запрошувала до себе на спортивно-реабілітаційний табір юнацькі та дитячі команди Академії футболу київського Динамо. Однак кияни відхилили пропозицію через позицію Сербії до Росії. Також вихованці Динамо (2009-й рік народження) відмовились від матчу проти однолітків із Црвени Звєзди, адже перша команда цього сербського клубу спокійно грає на турнірх у Росії.

Однак уболівальники клубу розкритикували нову форму. Один із фанатів навіть порівняв форму Црвени Звєзди із пітерським Зенітом. В обидвох клубів головний спонсор "Газпром".

Нову форму Црвена Звєзда вже "обкатала". 26 липня сербський клуб у домашньому ігровому комплекті зіграв товариську гру проти італійської Фіорентини. Серби несподівано розгромили клуб Серії А 5:0.