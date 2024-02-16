Нокаут у першому раунді: український супертяж здобув п'яту поспіль дострокову перемогу

У Каліфорнії відбувся вечір боксу за участю Цотне Рогави. Українець нокаутував американця Джона Шипмана в першому раунді.

Цотне Рогава провів бій у межах вечора боксу від Toro Promotions в американському Сан Яцінто, Каліфорнія. Українському проспекту протистояв американець Джон Шипман.

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Цотне Рогава здобув ювілейну дострокову перемогу

Поєдинок завершився вже в першому раунді. Цотне Рогава зупинив Джона Шипмана технічним нокаутом.

Напередодні бою Рогава на церемонії зважування переважив свого опонента на 23,7 кг.

Для 30-річного Цотне Рогави це п'ята поспіль дострокова перемога в п'ятому поєдинку на професіональному ринзі.

Джон Шипман зазнав шостої поразки і другої нокаутом. Усього за його плечима 11 професіональних боїв, у тому числі п'ять перемог.