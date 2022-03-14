У цьому районі я прожила 20 років, – Білодід про потрапляння бомби в житловий будинок на Оболоні

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Дар'я Білодід активно доносить правдиву інформацію про війну в Україні до своїх підписників. У своєму інстаграмі вона опублікувала світлину з рідного Києва.

Титулована українська спортсменка прокоментувала бомбардування Києва російськими окупантами. Вона поділилася світлинами з рідного району у Києві.

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Мій Київ… У цьому районі я прожила 20 років. Київ… Рано-вранці сьогодні… Оболонський район,

– написала Білодід.



Білодід висвітлює звірство путінської армії / Фото з інстаграму спортсменки



Білодід висвітлює звірство путінської армії / Фото з інстаграму спортсменки

Дзюдоїстка з перших днів війни активно висвітлює жорстокість путінської армії. У її інстаграмі понад 500 тисяч підписників з усього світу.

У перші дні війни спортсменка допомагала роздавати їжу на пункті пропуску біля кордону України з Словаччиною.