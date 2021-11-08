У цьому немає сенсу: ПСЖ розкритикував виклик травмованого Мессі до збірної Аргентини

Ліонель Мессі увійшов у заявку збірної Аргентини на найближчі відбіркові матчі чемпіонату світу-2022. ПСЖ не бачить сенсу викликати травмованого футболіста.

"Ми проти виклику Мессі до збірної"

34-річний зірковий вінгер ПСЖ Ліонель Мессі не брав участь у двох попередніх поєдинках парижан. Аргентинець відчув дискомфорт у лівому підколінному сухожиллі та біль у коліні після забиття ще перед матчем Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

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Однак навіть травма не змусила виключити футболіста із заявки збірної Аргентини на найближчі зустрічі. Такі дії не сподобались представникам ПСЖ, за який віднедавна виступає Лео.

Спортивний директор французького клубу Леонардо прокоментував рішення тренерської штабу аргентинської збірної викликати травмованого Мессі на поєдинки. Він не бачить сенсу у такому виклику футболіста.

Ми проти виклику до збірної гравця, який, на наш погляд, не готовий і відновлюється від травми. Подібне позбавлене будь-якого сенсу, ФІФА має вже розібратися в таких ситуаціях,

– заявив Леонардо.

На Аргентину у листопаді чекає два відбіркові матчі чемпіонату світу-2022 – на виїзді проти Уругваю (11 листопада) та вдома з Бразилією (17 листопада). Перед поєдинками збірна Мессі йде другою у таблиці кваліфікаційного раунду, поступаючись 6 очками Бразилії, яка лідирує.

Зауважимо, що у складі парижан грає ще один аргентинець – Леандро Паредес, який також відновлюється від травми.