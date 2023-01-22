Циганков залишився у запасі Жирони на матч проти Вільярреала

У неділю, 22 січня, Жирона зіграє на виїзді проти Вільярреала у рамках 18 туру Ла Ліги. Віктор Циганков може дебютувати у складі "біло-червоних".

Лічені хвилини залишаються до матчу у місті Віла-Реал. Жирона спробує забрати очки у п'ятої команди Ла Ліги в сезоні-2022/2023.

До теми Чекаємо дебюту, попри слова тренера: Циганков потрапив у заяву Жирони на матч проти Вільярреала

Є шанс дебютувати у Ла Лізі

Віктор Циганков розпочинає поєдинок із лави запасних "біло-червоних".



Стартовий склад Жирони на матч проти Вільярреала / Фото з твітеру "біло-червоних"



Запасні Жирони на зустріч проти Вільярреала / Фото з твітеру "біло-червоних"

Відзначимо, що перед матчем головний тренер Жирони Мічел Санчес заявляв, що Віктор полетить разом із командою на виїзний поєдинок, але лише у ролі глядача. Наставник аргументував це тим, що українцю потрібно більше часу на адаптацію. Тому фанати Жирону зможуть побачити правого вінгера з України лише через два тижні.

22 січня Циганков потрапив у заявку своєї нової команди на майбутнє протистояння. Тепер Віктор залишився на лаві запасних.

Схоже, що у Циганкова є реальна можливість вийти на футбольне поле.

Початок матчу Вільярреал – Жирона о 15:00 (за Києвом).

Жирона після 17 турів Ла Ліги йде на 11-й сходинці, маючи у своєму активі 21 очко. Вільярреал із 28 пунктами посідає 5-ту позицію.