Циганков у строю: коли уболівальники знову зможуть насолодитись грою лідера Жирони

Жирона зможе розраховувати на підсилення у найближчому матчі Ла Ліги. Віктор Циганков повернувся до загальної групи команди перед грою проти Альмерії.

Футболісти Мічела Санчеса вже розпочали підготовку до виїзного поєдинку 20-го туру іспанської Ла Ліги. В об'єктив клубних фотографів потрапив й наш Віктор Циганкова, який вже повернувся до тренувань разом із командою.

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Українська зв'язка Жирони знову у повному складі

Нагадаємо, що український легіонер востаннє виходив в офіційних матчах ще у минулому 2023-му році, коли 10 грудня зіграв проти Барселони. У тому поєдинку Жирона здобула сенсаційну перемогу на виїзді 2:4.

Через ушкодження Віктор пропустив 4 матчі, у яких його команда здобула 3 перемоги та звела один поєдинок у мирову.

Відзначимо, що у ЗМІ ще раніше повідомляли про повернення Циганкова до гри, але усі рази цей процес відтерміновувався.

За словами головного тренера "червоно-білих", він зможе розраховувати на Циганкова вже у найближчому матчі проти Альмерії (початок 14 січня о 15:00). Цей поєдинок може стати першим для українця у новому 2024-му році.

Жирона перед 20-м туром Ла Ліги посідає 2-гу позицію, набравши 48 балів. Стільки ж у лідера поточного сезону-2023/2024 мадридського Реала. Боротьбу за чемпіонство також не припиняє Барселона, яка посідає 3-тю позицію, відстаючи від конкурентів на 7 пунктів.