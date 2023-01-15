"Нічого не знаю про це": тренер Жирони прокоментував чутки про трансфер Циганкова

ЗМІ повідомляють, що Віктор Циганков змінить УПЛ на іспанську Ла Лігу. Лідер Динамо підпише довготривалий контракт із Жироною.

Раніше йшла мова про перебування Віктора Циганкова за кордоном. Через це футболіст пропустив медогляд киян та відсутній на перших тренуваннях "біло-синіх" у 2023 році.

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Тренер Жирони нічого не знає про перехід Циганкова

Згодом з'явилась інформація про зацікавленість двох клубів АПЛ – Брентфорда та Ноттінгем Фореста. Однак і Жирона вступила у боротьбу за Циганкова.

Журналіст Ігор Бурбас підлив масла у вогонь та заявив, що Віктор побоюється повертатись в Україну через те, що кияни потім не дозволять йому виїхати за кордон задля укладання договору з представником Ла Ліги. Начебто Жирона хоче укласти з правим вінгером контракт на 4 роки.

Головний керманич Жирони Мічел Санчес взявся коментувати чутки про перехід лідера Динамо. Тренер після перемоги його команди над Севільєю, спростував цей інформаційний вкид. Хоча Циганков був присутній на домашньому матчі Жирони проти Севільї у компанії скандального футбольного агента Олега Смалійчука.

Чи знаю я про трансфер українця Циганкова? Ні, це не так. Я нічого не знаю про це. Ми провели чудовий матч і заслужили цю перемогу, яка надасть впевненості, бо вигравати у таких команд, як Севілья, дуже важко. Але нічого іншого я не знаю,

– сказав Санчес.

Цікаво, що Циганков має контракт із Динамо до кінця червня 2023 року. За даними Transfermarkt, вартість Віктора складає 22 мільйони євро. Хоча навряд середняк Ла Ліги потягне такий трансфер.

Потенційно новий клуб Циганкова після 17 турів посідає лише 11-ту сходинку серед 20 команд Ла Ліги. Жирона має у своєму активі 21 очко.

Циганков у сезоні-2022/2023 відіграв у футболці Динамо 23 матчі, у яких відзначився 9 голами та 6 асистами.