Циганков обійшов легенду Динамо Белькевича у перегонах бомбардирів

Лідер Динамо Віктор Циганков відзначився голом у матчі 15 туру проти Десни. 23-річному вінгеру вдалось перевершити за кількістю голів у футболці киян Валентина Белькевича.

Київське Динамо ледь врятувало нічию у матчі з чернігівським клубом. Вже у доданий арбітром час кияни отримали право пробивати пенальті. До позначки підійшов Віктор Циганков та впевнено реалізував 100% нагоду.

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Результативність Циганкова

Цей результативний удар став для вінгера вже дев'ятим у сезоні та третім з пенальті у 14 поєдинках в УПЛ. Загалом у футболці Динамо Циганков забив 70 голів. Така результативність дозволила футболісту випередити у рейтингу бомбардирів киян Валентина Белькевича. Тепер Віктор лише на один гол випереджає легенду столичного клубу.

Циганкову потрібно забити двічі, щоб підійнятись на 8 місце, на якому розташовується Діого Рінкон – 71 гол. Найкращим голеадором клубу залишається нинішній наставник Ференцвароша Сергій Ребров – 163 результативні постріли.

Свій показник 23-річний лідер команди Мірчі Луческу може покращити вже у 25 лютого у виїзному матчі проти Брюгге. Наголосимо, що перша зустріч у Лізі Європи між цими клубами завершилась нічиєю (1:1). Єдиним голом за киян відзначився Віталій Буяльський.

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