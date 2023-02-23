У солідній компанії Де Брюйне та Ройса: Циганкова включили у команду тижня від FIFA
Джерело:твітер EA SPORTS FIFA
Три матчі знадобились Віктору Циганкову, аби про нього почали говорити в Іспанії. У матчі проти Альмерії українець відзначився дебютними результативними діями за Жирону.
Віктора забив другий гол "червоно-білих" та асистував у четвертому взятті воріт Альмерії. Циганков допоміг Жироні здобути розгромну перемогу перед домашніми трибунами 6:2.
Читайте також "Стане головним героєм Ла Ліги": Циганкову пророкують велику кар'єру у топовій лізі Європи
Відзнака від FIFA
Після цього поєдинку іспанська преса залишилась у захваті від гри колишнього динамівця. Йому одразу почали пророкувати яскраве майбутнє в іспанському клубі.
Гру Циганкова виділили й розробники FIFA 23. Віктор потрапив у 17-ту команду тижня за версією футбольного симулятора.
Циганков був відзначений карткою з рейтингом 87. Це один із найвищих рейтингів у 17-й команді тижня. Український правий вінгер розташувався у солідній компанії: Де Брюйне, Ройса, Тадича, Іммобіле, Фернандеша та інших.
Найбільший тут рейтинг у капітана Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне – 93.
Команда 17 тижня від FIFA 23 / Фото з твітеру EA SPORTS FIFA
- Нагадаємо, що ця гра стала для Циганкова третьою у футболці Жирони. Загалом провів на полі 104 хвилини.
- Вихованець Динамо перебрався в іспанський клуб у січні 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2027 року.
- Трансфер футболіста збірної України обійшовся у 5 мільйонів євро.