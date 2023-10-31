Геніальний хід "гірників": чи отримував Шахтар пропозиції по Судакову, попри шалені чутки

Донецький Шахтар робить усе, аби виростити із своїх вихованців провідних футболістів для європейських грандів. У "гірників" вже є гарний приклад відмінного трансферу Михайла Мудрика та Анатолія Трубіна.

Наступним у складі "гірників", хто може перебратись в один із топових клубів Європи, ймовірно, стане Георгій Судаков. Футболісту лише 21 рік, а про нього вже гудуть провідні ЗМІ світу. Атакувальний півзахисник солідно додав у грі та став одним із лідерів Шахтаря.

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Все у стилі розкручування Мудрика

Такі виступи привернули чималу увагу європейських команд до персони Судакова.

Нещодавно українець ще й забив дебютний гол у Лізі чемпіонів та не у ворота будь-кого, а самої каталонської Барселони (2:1).

Розкруткою футболіста ще й займається відомий інсайдер Фабріціо Романо, який публікує інформацію про Георгія мало не після кожного матчу Судакова на міжнародній арені, розхвалюючи гру молодого півзахисника.

Паралельно із цим у пресі поступово збільшується черга із клубів, які стають у чергу за Судаковим. Першим у цей список записався туринський Ювентус.

Потім стало відомо, що цілий ряд клубів АПЛ зацікавлений у послугах Георгія, серед яких Арсенал, якому не вдалось підписати іншого колишнього "гірника" Михайла Мудрика, який перейшов у Челсі. До того всього ще й інтерес до українця приписують Бенфіці, де грає Анатолій Трубін.

Щоправда, відомий український коментатор та журналіст Ігор Циганик розповів, що попри такі чутки жодної конкретної пропозиції Шахтар по Судакову поки що ще не отримував.

За його словами, найбільший інтерес із вище названих клубів проявляє все той же Ювентус. Але наразі це лише зацікавленість. Тому Судаков продовжує своєю грою допомагати донеччанам.

На думку Циганика, Шахтар інформаційно створює ажіотаж навколо Судакова, як це було із Мудриком, аби підійняти трансферну вартість на свого півзахисника. "Гірники" – генії у розкручуванні власних вихованців, як це вже показав приклад Мудрик у Челсі.

Судаков має чинний контракт із Шахтарем до кінця червня 2028 року. У поточному сезоні-2023/2024 Георгій вже встиг провести за "гірників" 11 матчів, у яких забив 3 голи та віддав асист.