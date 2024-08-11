Церемонія закриття Олімпіади-2024: де та коли дивитися прощання зі змаганнями в Парижі
У неділю, 11 серпня, добігають свого кінця останні змагання на XXXIII літніх Олімпійських іграх. Протягом мультиспортивного турніру було розіграно сумарно 329 комплектів медалей.
Увечері ж відбудеться церемонія закриття Олімпіади у Парижі. Вона розпочнеться о 22:00, повідомляє 24 Канал.
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Що буде відбуватися на церемонії закриття
На церемонії закриття Олімпіади має бути парад прапорів і спортсменів. Також відбудеться церемонія нагородження, гасіння олімпійського вогню та виступи зірок.
Очікується, що на закритті можуть виступити Біллі Айліш, Снуп Дог, Бейонсе та Red Hot Chili Peppers. Головною ж родзинкою стане поява голлівудського актора Тома Круза, яки має стрибнути з 42-метрового даху стадіону "Стад де Франс".
За сценарій закриття відповідає режисер Тома Жоллі, який також організовував відкриття Олімпіади-2024.
Церемонію покаже Суспільне мовлення як офіційний транслятор Ігор-2024. Її можна буде подивитися одразу на декількох платформах:
- на телеканалі Суспільне Спорт
- на Першому каналі Суспільного мовлення
- на місцевих телеканалах Суспільного
- на сайті Суспільне Спорт
Нагадаємо, що на змаганнях у Парижі збірну України представляли 140 спортсменів. Вони змагалися у 23 видах спорту.