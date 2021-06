Євро-2020 стартувало: фото з офіційної церемонії відкриття

У п'ятницю, 11 червня, офіційно стартувало Євро-2020. Перед початком першого матчу відбулася офіційна церемонія відкриття

Церемонія відкриття Євро-2020 відбулося на стадіоні "Олімпіко" в Римі. Саме тут зіграють матч-відкриття збірні Італії та Туреччини.

До теми Що ви знаєте про чемпіонат Європи: тест до старту Євро-2020

Розпочали церемонія відкриття легендарні італійські футболісти Франческо Тотті та Алессандро Неста.



Франческо Тотті та Алессандро Неста на відкритті Євро-2020 / Фото Getty Images

Після цього розпочалася шоу-програма з оркестром, барабанщиками під куполом стадіону. При цьому усі учасники масовки були у захисних масках на обличчі.



Оркестр на відкритті Євро-2020 / Фото Getty Images



Акробати-барабанщики на відкритті Євро-2020 / Фото Getty Images



На церемонії відкриття були прапори усіх країн-учасниць, в тому числі України / Фото Getty Images

Далі продовжилося виступом Андреа Бочеллі, який виконав арію Nessun dorma з опери "Турандот".



Під час виступу Андреа Бочеллі над полем витала акробатка / Фото Getty Images

Головною родзинкою на відкритті став віртуальний концерт діджея Мартін Гаррікса та учасників U2 Боно та Еджа. Саме вони записали гімн Євро-2020 We Are The People.

Кліп на пісню We Are The People