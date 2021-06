Евро-2020 стартовало: фото с официальной церемонии открытия

В пятницу, 11 июня, официально стартовало Евро-2020. Перед началом первого матча состоялась официальная церемония открытия

Церемония открытия Евро-2020 произошла на стадионе "Олимпико" в Риме. Именно здесь сыграют матч открытия сборные Италии и Турции.

Начали церемонию открытия легендарные итальянские футболисты Франческо Тотти и Алессандро Неста.



Франческо Тотти и Алессандро Неста на открытии Евро-2020 / Фото Getty Images

После этого началась шоу-программа с оркестром, барабанщиками под куполом стадиона. При этом все участники массовки были в защитных масках на лице.



Оркестр на открытии Евро-2020 / Фото Getty Images



Акробаты-барабанщики на открытии Евро-2020 / Фото Getty Images

Далее продолжилось выступлением Андреа Бочелли, который исполнил арию Nessun dorma из оперы "Турандот"



Во время выступления Андреа Бочелли над полем парила акробатка / Фото Getty Images



На церемонии открытия флаги всех стран-участниц, в том числе Украины / Фото Getty Images

Главной изюминкой на открытии стал виртуальный концерт диджея Мартина Гаррикса и участников U2 Боно и Эджа. Именно они записали гимн Евро-2020 We Are The People.

