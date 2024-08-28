Паралімпійські ігри-2024: де та коли дивитися церемонію відкриття у Парижі
Вже сьогодні 28 серпня стартують літні Паралімпійські ігри-2024 у Франції. У цей день відбудеться церемонія відкриття змагань у Парижі.
Церемонія рухатиметься від Тріумфальної арки до площі Згоди. Урочиста подія триватиме близько трьох годин, пише 24 Канал.
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Хто покаже церемонію відкриття змагань
Близько 4400 спортсменів будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпіади-2024. Україну представлятимуть 140 спортсменів. Нагадаємо, що українці боротимуться за медалі у 17-ти видах спорту.
За тиждень до старту Паралімпійських ігор-2024 у Парижі продали 1,75 мільйона квитків.
В Україні Паралімпіаду-2024, як і Олімпіаду-2024, можна буде стежити завдяки Суспільному. Церемонію відкриття, яка розпочнеться 28 серпня о 20:30 (за київським часом) змагань можна подивитись на декількох платформах:
- на першому каналі Суспільного мовлення;
- на місцевих телеканалах Суспільного;
- на сайті Суспільне Спорт.
Додамо, що Паралімпійські ігри-2024 триватимуть до 8 вересня. Церемонію закриття змагань також покажуть на Суспільному.