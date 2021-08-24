Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020: вихід України – фото

Українці взяли участь в офіційній церемонії відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор-2020 у Токіо.

Українці взяли участь у церемонії відкриття Паралімпіади

Нести український прапор на Паралімпійських Іграх у Токіо довірили представникам збірної України у плаванні Віктору Смирнову та Єлизаветі Мерешко.

До теми Яскраве та надихаюче шоу: у Токіо розпочалася церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020

Смирнов – багаторазовий чемпіон та призер Паралімпійських ігор, чемпіон світу і Європи з плавання. Мерешко – чемпіонка та призерка Паралімпіади-2016.

Україна на Паралімпіаді