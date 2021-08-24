Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020: вихід України – фото

24 серпня 2021 , 15:06
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Джерело:

24 канал

Українці взяли участь в офіційній церемонії відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор-2020 у Токіо.

Українці взяли участь у церемонії відкриття Паралімпіади

Нести український прапор на Паралімпійських Іграх у Токіо довірили представникам збірної України у плаванні Віктору Смирнову та Єлизаветі Мерешко.

До теми Яскраве та надихаюче шоу: у Токіо розпочалася церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020

Смирнов – багаторазовий чемпіон та призер Паралімпійських ігор, чемпіон світу і Європи з плавання. Мерешко – чемпіонка та призерка Паралімпіади-2016.

Україна на Паралімпіаді

  • Після того, як Україна завоювала рекордні для себе 117 на Паралімпіаді у Ріо, наші паралімпійці спробують підкорити Токіо.
  • У Паралімпіаді, яка триватиме з 24 серпня до 6 вересня, братимуть участь 143 українські атлети. Україна буде представлена у 15 видах спорту з 22.
  • У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн. Уперше на Паралімпіаді буде тхеквондо і бадмінтон.
Автор: Михайло Гема