Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020: вихід України – фото
24 серпня 2021 , 15:06Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українці взяли участь в офіційній церемонії відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор-2020 у Токіо.
Українці взяли участь у церемонії відкриття Паралімпіади
Нести український прапор на Паралімпійських Іграх у Токіо довірили представникам збірної України у плаванні Віктору Смирнову та Єлизаветі Мерешко.
До теми Яскраве та надихаюче шоу: у Токіо розпочалася церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020
Смирнов – багаторазовий чемпіон та призер Паралімпійських ігор, чемпіон світу і Європи з плавання. Мерешко – чемпіонка та призерка Паралімпіади-2016.
Україна на Паралімпіаді
- Після того, як Україна завоювала рекордні для себе 117 на Паралімпіаді у Ріо, наші паралімпійці спробують підкорити Токіо.
- У Паралімпіаді, яка триватиме з 24 серпня до 6 вересня, братимуть участь 143 українські атлети. Україна буде представлена у 15 видах спорту з 22.
- У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн. Уперше на Паралімпіаді буде тхеквондо і бадмінтон.