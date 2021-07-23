Церемонія відкриття Олімпіади-2020: фото з виходу України

Українські спортсмени взяли участь в офіційній церемонії відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор в Токіо. Фото з церемонії відкриття – на сайті Спорт 24.

Україна на Олімпіаді-2020 в Токіо представлена 158 спортсменами.

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Але не всі українські спортсмени змогли взяти участь у церемонії відкриття. Все через карантинні обмеження на олімпіаді. Учасники мають прибути до Токіо не раніше, аніж за п'ять днів до старту змагань. Відтак ті, в кого змагання розпочнуться після 28 серпня, не могли прибути до Японії.



Українці на церемонії відкриття Олімпіади-2020 / Фото Getty Images

Цього року на церемонії відкриття кожна країна мала по двох прапороносців – чоловіка та жінку. В Україні цю почесну місію довірили олімпійській чемпіонці з кульової стрільби Олені Костевич та чемпіону світу з фехтування Богдану Нікішину.



Богдан Нікішин та Олена Костевич – прапороносці збірної України / Фото Getty Images

Олімпіада в Токіо триватиме з 23 липня до 8 серпня.

Україну представлять 158 спортсменів 25 видах спорту.