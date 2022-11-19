Церемонія відкриття ЧС-2022 в Катарі: коли відбудеться, хто зіграє та трансляція в Україні

Вже у неділю, 20 листопада, в Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. Перед першим матчем відбудеться церемонія відкриття.

Зміни заради традиції

Чемпіонат світу з футболу мав стартувати 21 листопада в Катарі. І в перши день мало відбутися одразу чотири матчі (як і в решту днів, коли грають матчі групового етапу).

Детальніше Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Першим матчем на турнірі мала б стати зустріч між збірними Нідерландів та Сенегалу о 12:00 за київським часом. Однак воно б порушило традицію останніх чотирьох Мундіалів, коли у матчі-відкритті грали саме господарі турнірів.

Під тиском організаторів, ФІФА таки змінила календар турніру. І першим поставили матч Катару проти Еквадору. Правда його не перенесли раніше на цей день, а винесли на один день раніше – 20 листопада. Відтак і початок чемпіонаті світу змістився на один день – тепер турнір офіційно стартує саме 20 листопада.

При цьому 20 листопада буде зіграно лише один матч – Катар проти Еквадору. Він розпочнеться о 18:00 за київським часом. Команди зіграють на стадіоні "Аль-Байт".

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Церемонія відкриття

Перед першим матчем на ЧС-2022, відбудеться церемонія відкриття. Вона розпочнеться за годину до першого матчу – о 17:00.

Що саме буде показано під час церемонії відкриття, організатори тримають в таємниці. Поки відомо лише те, що там виступить популярний виконавець Чонгук з K-pop-гурту BTS.

Також ЗМІ писали, що на церемонії відкриття виступить співачка Дуа Ліпа (вона, до слова, виступала перед фіналом Ліги чемпіонів в Києві у 2018 році). Але вона заявила, що не поїде в Катар, допоки там і далі порушують права людей.

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Ще серед ймовірних учасників відкриття – співачка Шакіра та група Black Eyed Peas. Але жодного офіційного підтвердження цьому не було.

Хто покаже церемонію відкриття в Україні

Офіційними трансляторами чемпіонату світу з футболу 2022 в Україні є "Суспільне" та платформа Megogo. Саме там і відбудеться трансляція церемонії відкриття та перший матч чемпіонату світу. Однак "Суспільне" свої матчі транслюватиме на регіональних каналах ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів", Суспільне Полтава" тощо) та на сайті "Суспільне Спорт". А також на "Радіо Промінь".

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Сайт 24 каналу проведе онлайн-трансляції церемонії відкриття ЧС-2022, а також першого матчу на турнірі.