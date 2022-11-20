Церемонія відкриття чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі: онлайн-трансляція

Чемпіонат світу з футболу 2022 в Катарі стартує 20 листопада. В цей день відбудеться матч-відкриття, а перед ним - урочиста церемонія.

Чемпіонат світу з футболу 2022 в Катарі мав стартувати 21 листопада. І перший матч мали зіграти о 12:00 – Нідерланди проти Сенегалу. Та на прохання Катару, відкриття Мундіалю перенесли. Це зробили з декількох причин. Перша з них – щоб у матчі-відкритті зіграли господарі турніру – збірна Катару.

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Ще одна причина – якби перший матч зіграли б о 13:00 за місцевим часом (о 12:00 за київським часом), то не можна було б використати феєрверк під час церемонії відкриття. А організатори хочуть всіх вразити. Тож матч-відкриття перенесли з 21 листопада на 20 листопада. І він розпочнеться о 18:00.

Перед першим матчем відбудеться офіційна церемонія відкриття. Вона розпочнеться о 17:00. Що там відбудеться – тримається в таємниці. Поки лише точно відомо, що одним із запрошених гостей став популярний виконавець Чонгук з K-pop-гурту BTS. Хто ще буде з зіркових виконавців – невідомо.

Сайт 24 каналу проведе текстову трансляцію церемонії відкриття. Вона буде доступна в цій новині.