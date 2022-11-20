Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре должен был стартовать 21 ноября. И первый матч должны были сыграть в 12:00 – Нидерланды против Сенегала. Но по просьбе Катара открытие Мундиаля перенесли. Это сделали по нескольким причинам. Первая из них – чтобы в матче-открытии сыграли хозяева турнира – сборная Катара.

Достойно внимания Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Еще одна причина – если бы первый матч сыграли бы в 13:00 по местному времени (в 12:00 по киевскому времени), то нельзя было использовать фейерверк во время церемонии открытия. А организаторы хотят всех поразить. Так что матч-открытие перенесли с 21 ноября на 20 ноября. И он начнется в 18.00.

Перед первым матчем состоится официальная церемония открытия. Она начнется в 17.00. Что там произойдет – держится в секрете. Пока точно известно, что одним из приглашенных гостей стал популярный исполнитель Чонгук из K-pop-группы BTS. Кто еще будет из звездных исполнителей – неизвестно.

Сайт 24 канала проведет текстовую трансляцию церемонии открытия. Она будет доступна в этой новости.