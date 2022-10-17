Церемонія нагородження Золотий м'яч 2022: онлайн-трансляція

В понеділок, 17 жовтня, визначиться володар нагороди "Золотий м'яч" 2022. Урочистості відбудуться в Парижі. Онлайн-трансляція церемонії нагородження "Золотий м'яч" 2022 доступна на сайті 24 каналу.

Під час церемонії нагородження "Золотий м'яч" вручать найкращому гравцю за підсумками сезону за версією видання France Football. перед тим були визначені головні претенденти на нагороду, а ім'я переможця оголосять вже у Парижі в театрі Шатле. Це буде 66-а церемонія вручення премії "Золотий м'яч" (або ж французькою Ballon d'Or).

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Серед головних претендентів на нагороду Карім Бензема, Роберт Левандовський, Ерлінг Голанд, Кіліан Мбаппе та Садьо Мане. Однак більшість експертів схиляються до думки, що саме перший з них і отримає приз. Адже Реал, за який виступає Бензема, в цьому сезоні виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії.

Також під час церемонії будуть вручені нагороди найкращому голкіперу та найкращому молодому гравцю.

Церемонія нагородження "Золотий м'яч" 2022 розпочнеться о 21:30.

Онлайн-трансляція церемонії Золотий м'яч 2022