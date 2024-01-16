Шевченко зустрівся з зірками футболу на церемонії нагородження FIFA The Best – легендарні фото
Джерело:Інстаграм Андрія Шевченка
У понеділок, 15 січня, відбулася церемонія нагородження щорічної футбольної премії FIFA The Best Awards 2023. Цю подію відвідав і легенда українського та світового футболу Андрій Шевченко.
Протягом заходу було визначено переможців у 12 номінаціях. Зокрема, свої нагороди отримали найкращі тренери та гравці серед чоловіків і жінок, а також автор найефектнішого гола.
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Зустріч старих друзів
Під час церемонії Андрій Шевченко зустрівся з багатьма своїми знайомими та друзями зі світу футболу. Він поділився фотографіями з переможцем у номінації "Найкращий тренер року" Пепом Гвардіолою, а також колишнім партнером по Мілану Філіппо Індзагі та Міхаелем Баллаком, з яким грав разом у Челсі.
Мені було щиро приємно зустрітися зі старими друзями,
– підписав світлини українець.
Шевченко та Гвардіола на церемонії FIFA The Best Awards 2023 / фото з інстаграму Андрія Шевченка
Шевченко зустрівся з Індзагі та Баллаком / фото з інстаграму Андрія Шевченка
Нагадаємо, що Андрій Шевченко зовсім скоро розпочне новий етап у своїй кар'єрі. Він єдиний кандидат на посаду президента УАФ. Вибори відбудуться 25 січня у Будинку футболу.Цікаво. Раніше стало відомо, які перші кроки на посаді очільника Української асоціації футболу збирається робити Шевченко. Серед іншого він планує майже вдвічі скоротити відомство керівного органа.