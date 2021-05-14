Церемонія нагородження Динамо після фіналу Кубка України: відео

Київське Динамо 13 травня завоювало Кубок України сезону-2020/2021. Кияни виграли всі можливі трофеї на національному рівні.

Динамо виграло всі трофеї на національному рівні

Як відомо, у фінальному матчі в Тернополі Динамо перемогло Зорю завдяки голу Віктора Циганкова у додатковий час.

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Динамо виграло 13 Кубок України у своїй історії. За цим показником "біло-сині" зрівнялися зі свої головним конкурентом – Шахтарем.

До перемоги киян привів Мірча Луческу. Він став першим тренером, як виграв Кубок України на чолі Динамо й Шахтаря.

Також Луческу перший тренер, який оформив так званий "золотий дубль" з Динамо та Шахтарем.

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У сезоні-2020/2021 Динамо виграло всі трофеї на національному рівні. На початку сезону Динамо здобуло Суперкубок України, здолавши Шахтар.

Навесні 2021 року Динамо оформило дострокове чемпіонство в чемпіонаті України.

Дивіться відео нагородження Динамо