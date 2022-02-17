Церемонія нагородження Абраменка на Олімпіаді-2022: святкові фото та відео

Олександр Абраменко відкрив лік нагород України на Олімпійських іграх у Пекіні. Фристайліст отримав свою заслужену срібну медаль.

"Світився" від щастя

Спортсмен із України вже приміряв срібну медаль Олімпіади-2022. Олександр Абраменко із п'ятим результатом кваліфікувався у фінальний стрибок, повідомляє 24 канал.

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Фристайліст був близький до того, щоб опинитись поза межами подіуму. Українцю вдалось втримати рівновагу та залишитись на ногах після приземлення. Складний стрибок дозволив Олександру Абраменко стати другим із результатом 116.50 балів та принести Україні першу медаль у Пекіні.



Олександр Абраменко / Фото Getty Images

Поруч із українцем на церемонії нагородження стояли новоспечений олімпійський чемпіон із Китаю Ци Гуанпу та представник ОКР Ілля Буров, який став третім.



Призери Олімпіади з фристайлу /Фото Getty Images

На урочистій події було приємно дивитись на Абраменка, який усміхався та радів своїй нагороді. Двічі приємно було дивитись, як майорів синьо-жовтий прапор. Олександр ж присвятив цю медаль Україні та її громадянам.

Український фристайліст поповнив свою скарбничку вже другою олімпійською нагородою. У 2018 році Олександр Абраменко підійнявся на найвищу сходинку п'єдесталу у Пхьончхані.

Також портал "Суспільне Спорт" опублікував відео з церемонії нагородження українського призера.

Відео нагородження Абраменка: