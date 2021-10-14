З центру поля: футболіст забив дивовижний гол у чемпіонаті Катару – відео

Нападник ФК Катар Юсеф Белайлі забив красивий гол у матчі 5-го туру чемпіонату Катару проти Аль-Гарафа. Форвард відправив м'яч у ворота суперника з центру поля.

Гол з центру поля

Гостьовий поєдинок проти Аль-Гарафа завершився з рахунком 2:0, обидва м'ячі забив Бела, але другий гол став справжнім шедевром.

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На 2-й доданій хвилині голкіпер суперника Юсеф Хасан спробував допомогти своїй команді в атаці і не встиг повернутися у ворота. Бела це побачив і з центрального кола потужним ударом відправив м'яч чітко під поперечину.

Воротар бачив момент удару і намагався добігти до воріт, але врятувати команду від гола не встиг.

Відео голу