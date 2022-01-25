Це талант, – Суркіс розповів, як молодий гравець Динамо зірвав трансфер гравця з Італії

Чимало вихованців київського Динамо грають в основній команді. Та деколи пробитися в основу їм допомагає випадок. Як це сталося з Іллею Забарним.

Забарний вперше потрапив до заявки основної команди Динамо 15 березня 2020 року у грі проти чернігівської Десни. Тоді йому було 17 років. Але на поле він так і не вийшов. Матч в Києві закінчився з рахунком 1:1.

А от вже 11 вересня 2020 року Забарний таки дебютував в основному складі Динамо. І знову це був домашній матч проти Десни. І знову він закінчився внічию. Тільки цього разу 0:0.

Вже за чотири дні Забарний дебютував в єврокубках – на НСК «Олімпійський» проти нідерландського АЗ у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Тоді перемога Динамо в цьому матчі дозволила їм вийти у раунд плей-офф, де вони обіграли бельгійський Гент та вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів.

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Але цього всього могло і не бути. Історію про те, як Забарний став основним гравцем Динамо розповів президент клубу Ігор Суркіс.

"Ми вже вирішили купувати центрального захисника в Італії, я вже послав туди людину. Миколенко, Бурда, Шабанов, Попов травмовані. Містер Луческу взяв Сироту, який уже грав за Михайличенка, і взяв Забарного. Так, усі говорили, що Забарний – перспективний, хороший молодий футболіст. Але вибачте: перед нами стояло завдання потрапити до Ліги чемпіонів. Минуло рівно дві доби, зателефонував Містер і каже: "Президенте, під'їдьте". Я під'їхав на базу, він каже: "Це талант, я з ним попрацюю. Ви побачите. Не треба купувати нікого". Забарний заграв, Шапаренко розкрився, Гармаш – наше все. Він змінив усе", – розповів Ігор Суркіс.

Варто додати, що з того часу Забарний встиг чимало досягнути в професійному рівні. 7 жовтня 2020 року він дебютував за збірну України – проти Франції на "Стад де Франс".

В перший сезон в Динамо він зіграв в 36 матчах. А також потрапив до заявки збірної України на Євро-2020, де зіграв у всіх п'яти матчах команди без замін.

Ще у серпні 2020 року Transfermarkt оцінював Забарного в 50 тисяч євро. Станом на січень 2022 року його трансферна вартість – 13 мільйонів євро. Він другий найдорожчий гравець Динамо та шостий за цим показником в збірній України.