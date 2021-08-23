Це приголомшливо, – Шевченко назвав найяскравіший момент за час роботи в збірній України
Джерело:Великий футбол
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав найяскравіший момент роботи із "синьо-жовтими".
Шевченко вихід на Євро-2020 і вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи назвав найяскравішими моментами за весь час роботи в національній команді.
До слова Шевченко повідомив, що може очолити іншу збірну після відходу з національної команди України
Найяскравіший момент? Думаю, і вихід на Євро-2020, і вихід в чвертьфінал Євро – приблизно однакові емоції. Вихід на Євро без поразок і з перемогою над чемпіонами Європи – це приголомшливо. Але і сам чемпіонат Європи... команда віддала всі сили і навіть більше,
– сказав він.
"Показали хороший результат, показали максимум своєї гри. Думаю, всі залишилися задоволені", – підсумував Шевченко.
Тренерська кар'єра Шевченка у збірній
- Збірна України залишилася без тренера. 1 серпня Андрій Шевченко несподівано оголосив, що покидає команду.
- За словами Шевченка, у нього закінчився контракт. Втім, у 2020 році повідомлялося, що угода фахівця чинна до кінця 2022-го.
- На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 поєдинки (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок). Наступником Шевченка став Олександр Петраков. Спеціаліст буде виконувати обов'язки головного тренера.