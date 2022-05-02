Це несправедливо, неправильно, – Джокович не підтримав відсторонення росіян від Вімблдону

Російських та білоруських тенісистів відсторонили від Вімблдону. Цьогоріч змагання відбудуться без них.

Джокович не підтримує рішення Вімблдону

Коли весь спортивний світ бореться з відстороненням росіян та білорусів від міжнародної арени, тенісні структури продовжують захищати спортсменів країн-агресорів. Новак Джокович також прокоментував відповідне рішення.

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Зірка світового тенісу заступився за відсторонених росіян та білорусів. Він наголосив, що ухвалене рішення є несправедливим.

"Розмовляв з деякими російськими гравцями в Белграді. Очевидно, що це нелегка ситуація, коли тебе позбавляють права брати участь в одному з найбільших турнірів, якщо не найбільшому турнірі у світі", – сказав серб.

Це важко. Розумію, що є розчарування. АТР збирається проаналізувати всю ситуацію і зрозуміти, що можна зробити. Я не спілкувався з людьми з ATP, тому не впевнений у цьому. Моя ситуація, яка була на початку року в Австралії – не така сама. Але неприємно знати, що не можеш зіграти,

– зазначив Джокович.

Він також наголосив, що слід захистити очки російських та білоруських тенісистів, які не зіграють.

"Досі залишаюся при своїй позиції, не підтримую це рішення. Думаю, це несправедливо, неправильно. Але маємо, що маємо. Вони мають право ухвалювати рішення. Тепер Рада гравців АТР та керівництво туру будуть вирішувати разом з тенісистами, яким може бути найкраще розв’язання питання – зберегти очки, забрати 50% чи якесь інше рішення", – додав Новак.

Позиція світових лідерів, відверто, дивує. Жоден гравець з Росії та Білорусі не засудив дії своєї країни. Проте вони встигли висловитися про своє відсторонення. Мовчання може говорити про одне – вони підтримують своїх президентів.

Чому ж Джокович не говорить про українських спортсменів, які не можуть тренуватися та виступати на міжнародній арені через повномасштабну війну? Росія розпочала криваву війну у самісінькому центрі Європи, вона продовжує вбивати мирних українців, нищити нашу культуру та історію.

А світові спортсмени продовжують захищатися за росіян та білорусів, які не можуть і слова вимовити про війну в Україні.