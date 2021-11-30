Це не Мессі та Левандовський: Лунін назвав свого володаря "Золотого м'яча"

У понеділок, 29 листопада, відбулась традиційна церемонія вручення "Золотого м'яча". Володарем нагороди став Ліонель Мессі.

У Луніна свій переможець

Своїми думками у соцмережах поділився голкіпер збірної України Андрій Лунін. Воротар не погодився із результатами голосування.

До теми Мессі – володар Золотого м'яча 2021

22-річний страж воріт виклав сторіс в інстаграмі із зображенням Каріма Бензема, який посів четверте місце. Українець перекреслив цифру "4" та замість неї написав "1". Лунін поставив на першу сходинку свого одноклубника з Реала.



Лунін був за Бензема / Скриншот із instagram.com/lunin_andrey

Лунін із 2018 року виступає в одному клубі з Бензема. Щоправда, Андрій ще жодного разу не виходив у цьому сезоні, а загалом провів за мадридську команду лише один поєдинок у Кубку Іспанії.

У сезоні-2021/2022 Карім відіграв за "Королівський клуб" 18 зустрічей в усіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав 8 асистів. Нападник забиває ледь не у кожному матчі.

Відзначимо, що у цьому сезоні Реал після 14 турів лідирує у Ла Лізі, маючи у своєму активі 33 очки.

Для Ліонеля Мессі ця нагорода стала вже сьомою.Друге місце у боротьбі за "Золотий м'яч" 2021 року посів форвард Баварії Роберт Левандовський. Трійку лідерів замкнув футболіст Челсі Жоржиньйо.