Це моя позиція: тренер Колоса прокоментував скандальний відхід Селезньова з клубу

Головний наставник Колоса Руслан Костишин доволі коротко та лаконічно прокоментував відхід з команди нападника Євгена Селезньова. Футболіст порушив дисципліну, тому йому вказали на двері.
Джерело: UA-Футбол
31 січня журналіст Ігор Бурбас несподівано заявив, що Євген Селезньов покидає Колос. Така новина шокувала футбольну спільноту.
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Футболіст начебто грубо порушив режим та отримав суворе покарання. Здається, досвідчений гравець навіть не думав, що через це покине команду, яка зараз готується до другого кола УПЛ в Туреччині. Селезньов вже полетів у Київ.
Сам головний наставник клубу з Ковалівки не був багатослівним та коротко прокоментував дане рішення: "Я не буду про це говорити. Це моя позиція".
Цікаво, що у своєму останньому матчі проти брестського Руху Селезньов вийшов у стартовому складі команди, але провів на полі мізерні 10 хвилин та був замінений. Схоже, між тренером та футболістом виник певний конфлікт, у якому ніхто не хоче розкривати всі карти.До слова. Селезньов лише на початку вересня 2020 року приєднався до Колоса, підписавши контракт до кінця червня 2021 року. За клуб з Ковалівки зіграв 12 матчів у всіх турнірах, у яких наколотив 5 голів та ще одного разу асистував партнеру по команді.