Це хтось перебрав дозу, – агент Реброва про перехід у ЦСКА

Джерело:Sport24
Російські ЗМІ повідомили, що український тренер Сергій Ребров відмовився очолити московський ЦСКА. Шандор Варга, агент Реброва, прокоментував інформацію про зацікавленість ЦСКА у кандидатурі Реброва.
Агент колишнього тренера київського Динамо заявив, що інформація про зацікавленість ЦСКА не відповідає дійсності.
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Ця інформація – повна нісенітниця. Я 25 років є його агентом і працюю над усіма його контрактами. Так що це хтось перебрав дозу, напевно. Він зараз втретє поспіль буде чемпіоном Угорщини, у "Ференцвароша" таке було в останній раз майже 100 років тому. Тому він щасливий, у нього є чинний контракт, і ніяких обговорень ні з яким іншим клубом у нас не було,
– заявив Варга.
Агент додав, що з ним ніхто не зв'язувався щодо Реброва. "А інших посередників у нього немає і не було останні 25 років", – зазначив Варга.
Також агент поставив під сумнів те, що робота в Росії завадить Реброву в Україні.
"Хто взагалі міг сказати, що робота в ЦСКА завадить йому на батьківщині? Нехай назвуть цю людину. Таке могли сказати хіба що на зборах наркоманів", – зауважив агент.