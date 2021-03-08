Це хтось перебрав дозу, – агент Реброва про перехід у ЦСКА

Російські ЗМІ повідомили, що український тренер Сергій Ребров відмовився очолити московський ЦСКА. Шандор Варга, агент Реброва, прокоментував інформацію про зацікавленість ЦСКА у кандидатурі Реброва.

Ця інформація – повна нісенітниця

Агент колишнього тренера київського Динамо заявив, що інформація про зацікавленість ЦСКА не відповідає дійсності.

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Ця інформація – повна нісенітниця. Я 25 років є його агентом і працюю над усіма його контрактами. Так що це хтось перебрав дозу, напевно. Він зараз втретє поспіль буде чемпіоном Угорщини, у "Ференцвароша" таке було в останній раз майже 100 років тому. Тому він щасливий, у нього є чинний контракт, і ніяких обговорень ні з яким іншим клубом у нас не було,

– заявив Варга.

Ференцварош під керівництвом Реброва впевнено лідирує у чемпіонаті Угорщина. За 25 турів клуб набрав 58 очок, що на 13 більше, аніж у найближчого переслідувача.

Агент додав, що з ним ніхто не зв'язувався щодо Реброва. "А інших посередників у нього немає і не було останні 25 років", – зазначив Варга.

Таке могли сказати хіба що на зборах наркоманів

Також агент поставив під сумнів те, що робота в Росії завадить Реброву в Україні.

"Хто взагалі міг сказати, що робота в ЦСКА завадить йому на батьківщині? Нехай назвуть цю людину. Таке могли сказати хіба що на зборах наркоманів", – зауважив агент.

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